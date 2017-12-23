TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化

圓歌襲名へ「今の集大成を」　歌之介“最後”の独演会

(2017/12/23 22:00)
「25年間、地元の人々の応援は本当に温かかった」と語る三遊亭歌之介＝鹿児島市の南日本新聞社
　錦江町出身の人気落語家・三遊亭歌之介が２０１９年、師匠である三代目圓歌の三回忌後に、その名跡を継ぐ予定だ。２５年間毎年新春恒例の独演会を続けてきたが、来年１月２０日、鹿児島市民文化ホールで“歌之介として最後”の独演会を開く。「感謝の気持ちを込め、今の集大成を見せたい」と話した。
　新春の独演会では５席ほど披露する予定。十八番の一つ「酔っぱらい」のほか、おなじみの鹿児島弁落語、三代目圓歌との思い出話も語るという。
　襲名する２０１９年は、落語形式で話を展開するＮＨＫ大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」が放送されるなど、落語が脚光を浴びる年になると話す。名跡襲名の準備にも追われる。「地元には長い間応援してもらって感謝している。もっと活躍して愛される落語家になります。きっと天から師匠も見てくれていると思う」
　午後２時半開演。全席指定３８００円。当日５００円増し。未就学児入場不可。山形屋、十字屋クロスなどで発売中。鹿児島音協＝099(226)3465
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ