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鹿児島元気づける活躍を　大迫（ケルン）帰鹿、Ｗ杯へ意欲

(2017/12/24 06:30)
今シーズンを振り返る大迫勇也（ケルン）＝鹿児島市中央町
　サッカー日本代表ＦＷの大迫勇也（２７）＝ケルン、南さつま市出身＝は２３日、鹿児島市で報道陣の取材に応じ、来年６月のワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会へ向けて、「絶対に出たい。鹿児島の人が元気になれるような活躍ができるよう全力を尽くす」と意気込みを語った。
　大迫がプロデュースするトレーニング施設「オオサコラボ」（同市）のイベント出席のため鹿児島入りした。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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