鹿児島元気づける活躍を　大迫（ケルン）帰鹿、Ｗ杯へ意欲

(2017/12/24 06:30)

今シーズンを振り返る大迫勇也（ケルン）＝鹿児島市中央町

サッカー日本代表ＦＷの大迫勇也（２７）＝ケルン、南さつま市出身＝は２３日、鹿児島市で報道陣の取材に応じ、来年６月のワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会へ向けて、「絶対に出たい。鹿児島の人が元気になれるような活躍ができるよう全力を尽くす」と意気込みを語った。大迫がプロデュースするトレーニング施設「オオサコラボ」（同市）のイベント出席のため鹿児島入りした。