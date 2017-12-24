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維新150年輝く　鹿児島市・高見橋にイルミ

(2017/12/24 13:00)
甲突川河畔を彩るシンボルツリー＝鹿児島市の高見橋
　鹿児島市中央町の高見橋に２３日、来年の明治維新１５０年を記念するイルミネーションが点灯した。高さ６．４メートルのツリーには「１５０」の数字が輝く。１月１４日まで。歴史散策ゾーンになっている甲突川河畔へ人を呼び込もうと県が設置した。水面（みなも）には白を基調にしたツリーが映え、スマートフォンで撮影する姿が見られた。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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