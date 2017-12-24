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バンド演奏　カメラ77台で撮影　志布志・ダグリ岬遊園地

(2017/12/24 20:00)
熱唱するバンドのボーカルを撮影する、大勢のカメラマン＝志布志市のダグリ岬遊園地
　志布志市のダグリ岬遊園地で１７日、過去最多のカメラ台数による撮影を目指したミュージックビデオの撮影会があった。市内外から５３人が７７台のカメラで参加。県内を中心に活動するバンド「人性補欠」の新作を映像に収めた。
　同市の多機能型情報発信拠点「Ｓ．Ｏ．Ｌ」を中心に活動する映像作家の安田潤司さん（５５）が監督を務め、１月初めに作品を完成。動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開する。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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