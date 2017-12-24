バンド演奏　カメラ77台で撮影　志布志・ダグリ岬遊園地

(2017/12/24 20:00)

熱唱するバンドのボーカルを撮影する、大勢のカメラマン＝志布志市のダグリ岬遊園地

志布志市のダグリ岬遊園地で１７日、過去最多のカメラ台数による撮影を目指したミュージックビデオの撮影会があった。市内外から５３人が７７台のカメラで参加。県内を中心に活動するバンド「人性補欠」の新作を映像に収めた。同市の多機能型情報発信拠点「Ｓ．Ｏ．Ｌ」を中心に活動する映像作家の安田潤司さん（５５）が監督を務め、１月初めに作品を完成。動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開する。