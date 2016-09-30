|鹿児島県内
|１０月の主なスポーツ
|１日
|バスケットボールＢ２・鹿児島レブナイズ―香川ファイブアローズ（県体育館、２日も）▽南日本女子ゴルフ選手権２０１６（鹿児島高牧ＣＣ）▽県中学校新人弓道大会（県武道館、２日も）▽九州地区高校野球大会県予選（県立鴨池ほか、６日まで）▽九州地区高校軟式野球大会県予選（姶良球場、２日も）▽高円宮杯サッカープリンスリーグ九州Ｕ―１８・鹿児島実―アビスパ福岡（県立サッカー・ラグビー場）▽九州クラブ野球選手権（伊集院総合運動公園、２日も）▽南さつま市長杯九州高校選抜駅伝（県立吹上浜海浜公園周辺）
|２日
|ラグビー九州トップクラブリーグ・甲南クラブ―帆柱クラブ（そうしんグラウンド）
|８日
|県高校新人弓道大会（県武道館、９日も）▽県高校新人テニス大会（知覧テニスの森ほか、１２日まで）▽九州大学サッカーリーグ１部・鹿屋体大―佐賀大（鹿屋体大）▽ラグビートップキュウシュウＢリーグ・山形屋―日本特殊陶業、鹿児島銀行―安川電機（県立サッカー・ラグビー場）
|９日
|南日本新聞社旗争奪秋季クラブ対抗ソフトテニス大会（東開）▽高円宮杯サッカープリンスリーグ九州Ｕ―１８・神村学園―佐賀東（神村学園サッカー場）
|１３日
|県高校新人空手道大会（県体育館、１４日も）
|１４日
|全国選抜優勝バスケットボール大会県予選（県体育館ほか、１７日まで）
|１５日
|バスケットボールＢ２・鹿児島レブナイズ―熊本ヴォルターズ（県体育館、１６日も）▽県中学陸上大会（県立鴨池、１６日は伊集院総合運動公園）▽県テニス選手権（知覧テニスの森、２７日まで）▽全日本卓球選手権県予選（松元平野岡体育館、１６日も）▽県連会長旗争奪支部対抗軟式野球選手権（鴨池市民ほか、１６日も）
|１６日
|サッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣ―ブラウブリッツ秋田（県立鴨池陸上競技場）▽日本ハンドボールリーグ女子・ソニー―オムロン（姶良市総合運動公園）▽秋季ライフル射撃大会（県射撃場）▽ボウリングオールアマ選手権（サンライトゾーン）▽ラグビー九州学生リーグ・鹿児島大―西南学院大、志學館大―沖縄国際大（県立サッカー・ラグビー場）
|１８日
|南日本ゴルフ選手権（溝辺ＣＣ、１９、２１日も）
|２１日
|県高校新人登山大会（霧島連山、２２日も）
|２２日
|バスケットボールＢ２・鹿児島レブナイズ―広島ドラゴンフライズ（県体育館、２３日も）▽全国高校ラグビー大会県予選（県立サッカー・ラグビー場ほか、１１月１９日まで）▽県高校新人ソフトボール大会（東市来総合運動公園ほか、２３日も）▽県高校新人なぎなた大会（県武道館）▽中学校地区対抗バスケットボール大会（蒲生体育館、２３日も）▽県中学新人ソフトテニス大会女子の部（東開、２３日も）▽Ｍｉｓｕｍｉ旗杯争奪全九州選抜総合ソフトボール選手権（知覧平和公園ほか、２３日も）▽九州大学サッカーリーグ１部・鹿屋体大―九産大（鹿屋体大）
|２３日
|南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ鹿屋大会（かのやグラウンド・ゴルフ場）▽県高校新人ホッケー大会（樋脇屋外人工芝競技場）▽県高校新人自転車大会（県根占競技場）▽南九州高校ハンドボール大会県予選（鹿児島アリーナほか、２５日まで）▽ラグビートップキュウシュウＢリーグ・鹿児島銀行―日本特殊陶業（日特グラウンド）▽ラグビー九州学生リーグ・鹿児島大―九州大（県立サッカー・ラグビー場）
|２４日
|県高校新人バドミントン大会（サンアリーナせんだい、男子は２６日まで、女子は２７〜２９日まで）
|２７日
|県高校新人柔道大会（鹿児島アリーナ、２８日も）
|２９日
|県高校新人相撲大会（吹上浜公園）▽県高校新人フェンシング大会（鹿児島南高、３０日も）▽南日本新聞社杯中学生かのやサッカーフェス（鹿屋市平和公園陸上競技場ほか、３０日も）▽県中学新人ソフトテニス大会男子の部（東開、３０日も）
|３０日
|サッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣ―ＦＣ琉球（県立鴨池陸上競技場）▽県短水路選手権水泳大会（鴨池公園プール）▽県高校新人少林寺拳法大会（県武道館柔道場）▽ラグビー九州学生リーグ・志學館大―九産大（鴨池緑地公園）
|３１日
|全国高校サッカー選手権県予選（県立鴨池陸上競技場ほか、１１月６日まで）
|※日程、会場は変更されることがあります
※このページは原則、毎月末に更新します。
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