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美しい日本神話知って　仏人画家が絵本奉納　大崎・都萬神社

(2016 08/20 22:10)
マークエステルさん（左）が奉納した絵本を手にする都萬神社の小野ひろ子宮司（右）と、ふじやま学校の北山邦子特別顧問（中央）＝大崎町仮宿
　日本神話をテーマにした絵画を描き続けているフランス人画家、マークエステルさん（７３）が１６日、大崎町仮宿の都萬（つま）神社を訪れ、古事記を題材にした絵本「日本神話」全１１巻を奉納した。魅せられてやまない日本文化の根底にある「美しい神話」の世界をもっと知ってほしい、という。
　マークエステルさんは１９７０（昭和４５）年に初めて来日して以来、日本文化に傾倒。中でも神話の世界にのめりこみ、油彩に水墨画の墨のにじみを取り入れた独自の技法で表現するようになった。
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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