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リオ五輪陸上女子５０００　上原選手の後輩ら母校で声援

(2016 08/21 06:30)
小旗を手に応援する生徒ら＝鹿児島市の鹿児島女子高校
　リオデジャネイロ五輪陸上女子５０００メートル決勝を上原美幸選手（２０）が走った２０日、母校の鹿児島市の鹿児島女子高校や皇徳寺中学校では同級生や後輩がテレビ中継に声援を送った。日本勢２０年ぶりの決勝進出を果たし１５位と力走した姿に「勇気と感動をもらった」と大きな拍手が沸いた。
　鹿児島女子高の会議室では、レースが始まると約１５０人が「ゴーゴーレッツゴー美幸」の合唱。福岡市の会社員宇都優美子さん（２１）は「母校で同級生を応援できて最高」。陸上部２年生の前田海音さんは「スタートから飛び出す勇気はすごい」と声を弾ませた。
手作りの応援グッズを手に声援を送る住民ら＝鹿児島市の皇徳寺中学校
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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