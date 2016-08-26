啓発や後方活動支援　鹿屋市に女性消防隊「ローズ隊」発足

(2016 08/21 00:25)

鹿屋市消防団に女性隊が誕生し、１７日に市役所で発足式があった。市内各地で団員として活動している女性が同本部に集まり、防火啓発活動や災害時の後方支援に当たる。メンバーは「きめ細やかな心配りで地域に貢献したい」と意気込んでいる。同市消防団には２０１１年に初めて女性団員が加入。現在は２０人が所属する。うち１１人が女性隊に入った。バラの街づくりに取り組む市にちなみ、愛称は「ローズ隊」とした。