日置市で吹上の歴史学ぶ会　「薩摩剣士隼人」と史跡巡り

(2016 08/21 20:30)

日置歴史探訪「薩摩剣士隼人がゆく！吹上の巻」が１４日、日置市吹上中央公民館であった。同市東市来文化交流センターが主催、約６０人が参加した。薩摩剣士隼人のキャラクターショーの後、公民館周辺を歩き、吹上の歴史を学んだ。ショーには日置市のイメージキャラクター「ひお吉くん」も登場。伊作亀丸城で生まれた島津義久、義弘、歳久、家久の４兄弟や祖父の忠良（日新公）のいろは歌が紹介された。