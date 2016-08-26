ＮＨＫ全国放送コン　川内高校がラジオドラマで準優勝、２５日放送

(2016 08/22 13:30)

薩摩川内市の川内高校放送部が制作したラジオドラマ「告白面接」が、ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト・創作ラジオドラマ部門で準優勝に輝いた。他部門を含め全国大会への出場経験はあるが、上位入賞は初めて。２５日午前１０時からＮＨＫ・ＦＭの番組内で放送される。男子生徒が思いを寄せる女子生徒に就職面接のように、一問一答形式で告白する８分の対話劇。県予選で最優秀賞に選ばれ、７月下旬に東京であった全国大会では、各県代表の計９８校が出来栄えを競った。