TOP ＞ 鹿児島のニュース > 文化

「魔法の美術館」、来場者５万人突破　鹿児島市の黎明館

(2016 08/21 23:00)
５万人目の来場者となった堀切涼菜さん（左から２人目）＝２１日、鹿児島市の黎明館
　鹿児島市の黎明館で開かれていた「魔法の美術館」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）は２１日、来場者５万人を突破し、閉幕した。５万人目となった同市の城西中学校１年堀切涼菜さんに記念品が贈られた。
　家族４人で訪れた堀切さんは驚いた様子で、「夏休みのいい思い出になった」と語った。「白い本に童話が映る『がそのもり』はカメの動きがかわいい」と笑顔を見せた。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
リオオリンピック・パラリンピック
夏のレジャー情報
六月灯・夏祭り情報
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
『新世紀エヴァンゲリオン』NHK・BSプレミアムで再放送
りゅうちぇる、沖縄弁で公開プロポーズ　ぺこ「めっちゃ信用できた」
『こえ恋』生徒会副会長役・桜田通が描く松原くんが怖い!?
山田孝之、Superflyジャケットに登場　映画『ウシジマくん』主題歌
矢島舞美、℃-ute解散は円満決定「それぞれの気持ちを理解して」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.