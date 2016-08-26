「魔法の美術館」、来場者５万人突破　鹿児島市の黎明館

(2016 08/21 23:00)

鹿児島市の黎明館で開かれていた「魔法の美術館」（南日本新聞社主催、丸和建設特別協賛）は２１日、来場者５万人を突破し、閉幕した。５万人目となった同市の城西中学校１年堀切涼菜さんに記念品が贈られた。家族４人で訪れた堀切さんは驚いた様子で、「夏休みのいい思い出になった」と語った。「白い本に童話が映る『がそのもり』はカメの動きがかわいい」と笑顔を見せた。