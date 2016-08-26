熊本地震復興へ祈り、歌声響かす　鹿児島大ＯＢら東京で演奏会

(2016 08/22 06:30)

鹿児島大学男声合唱団フロイデコールの関東在住ＯＢでつくる東京楠声（なんせい）会が２１日、都内で演奏会を開いた。鹿児島や福岡などからも応援に駆けつけ、総勢５４人が東日本大震災と熊本地震の復興を祈って、声を合わせた。演奏会開催は８回目。２０１１年以降は東日本大震災の支援を掲げ、義援金も募っている。今回は熊本地震と合わせて義援金箱２個を受付に置き、多くの来場者が協力した。