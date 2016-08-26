TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 災害・防災 ＞ 熊本地震

熊本地震復興へ祈り、歌声響かす　鹿児島大ＯＢら東京で演奏会

(2016 08/22 06:30)
歌声を響かせる東京楠声会のメンバーら＝東京・銀座ブロッサム
　鹿児島大学男声合唱団フロイデコールの関東在住ＯＢでつくる東京楠声（なんせい）会が２１日、都内で演奏会を開いた。鹿児島や福岡などからも応援に駆けつけ、総勢５４人が東日本大震災と熊本地震の復興を祈って、声を合わせた。
　演奏会開催は８回目。２０１１年以降は東日本大震災の支援を掲げ、義援金も募っている。今回は熊本地震と合わせて義援金箱２個を受付に置き、多くの来場者が協力した。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
リオオリンピック・パラリンピック
夏のレジャー情報
六月灯・夏祭り情報
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
『新世紀エヴァンゲリオン』NHK・BSプレミアムで再放送
りゅうちぇる、沖縄弁で公開プロポーズ　ぺこ「めっちゃ信用できた」
『こえ恋』生徒会副会長役・桜田通が描く松原くんが怖い!?
山田孝之、Superflyジャケットに登場　映画『ウシジマくん』主題歌
矢島舞美、℃-ute解散は円満決定「それぞれの気持ちを理解して」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.