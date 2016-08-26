うまちか！甲子園　鹿児島の３高生が福岡で自信作販売

(2016 08/22 20:00)

福岡市の博多阪急で２０、２１の両日、九州の高校生によるスイーツや農産加工品の販売会「うまちか！甲子園」があった。鹿児島の３校を含む２２校が出場、自信作を売り込んだ。常連の加世田常潤（南さつま市）は食品工学科７人が、地元産新米に自慢の豚みそを載せた試食作戦を展開。鶴翔（阿久根市）は食品技術科１０人が赤土バレイショコロッケを会場で揚げ、食欲をそそった。初出場の鹿児島城西（日置市）は普通科パティシエコースの４人が参加。知覧茶パウダーなどを使ったパフェ２種類を準備した。