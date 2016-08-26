“奇声”に涙と笑顔　南さつま市金峰で「ヨッカブイ」

(2016 08/23 06:30)

水神に水難防止を祈願する国選択無形民俗文化財「ヨッカブイ」（高橋十八度踊りなど）が２２日、南さつま市金峰町高橋であった。大ガラッパ（ヨッカブイ）が子どもを捕まえ、かます（穀物袋）に入れる奇習で、一帯には泣き声と観衆の笑い声が響き渡った。大ガラッパは、頭にシュロの皮をかぶり、夜着姿にはだしで、ササ竹を振り「ヒョー、ヒョー」と奇声を上げながら集落を回る。高橋保育園では、突然走り寄ってくる大ガラッパに、園児らが「嫌だー」と泣き叫んで逃げ回った。