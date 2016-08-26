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台風１０号、週内停滞か　離島便欠航相次ぐ

(2016 08/23 00:21)
　台風１０号は２２日、日本の南海上でほとんど停滞し、鹿児島県内の海の便は欠航が相次いだ。鹿児島地方気象台によると、２７日ごろまで停滞が予想されている。進路次第では種子・屋久、奄美地方に接近する可能性がある。
　台風１０号は、二つの高気圧に挟まれているため停滞している。２２日午後９時現在、中心気圧は９９０ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は２３メートル。２３日には風速２５メートル以上の暴風域が発生する見込み。種子・屋久、奄美地方北部などで４メートルの波が予想されている。海の便は離島などを結ぶ１１便が欠航した。
搭乗便の変更や払い戻しを求め航空会社のカウンター前に列をつくる乗客＝２２日午後０時半過ぎ、霧島市溝辺の鹿児島空港

　一方、首都圏を直撃した台風９号の影響で空の便は鹿児島－東京間を中心に２４便が欠航。霧島市の鹿児島空港では航空各社カウンター前に、変更や払い戻しを求める列ができた。
 
（記事全文は２３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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