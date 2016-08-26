ペルー鹿児島県人会、創立１００年を祝う

(2016 08/23 00:17)

ペルー鹿児島県人会（別府エンリケ会長、約４００人）の創立１００周年記念式典が２１日、首都リマのペルー日系人協会であった。佐々木浩副知事ら県・県議会の訪問団を含む約３００人が出席して、節目を祝い、友好を深めた。父親が南九州市頴娃出身の日系２世である別府会長（６９）は「先人たちは言葉の壁や文化、習慣の相違で大変な苦労を強いられた。めげずに強い意志を持ち、今日の県人会の発展につながった」とあいさつした。三反園訓知事はビデオメッセージを送り、「ふるさと鹿児島との交流に大きな役割を果たしていただき、心から感謝する」と述べた。県国際交流課によると、県出身者のペルー移住は１９０８年に始まり、県人会は１６年に発足した。戦前戦後合わせて、約２３００人がペルーに渡っている。佐々木副知事ら一行９人は２５日に帰国する予定。