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続く猛暑、炎天下作業　農家ら例年以上に熱中症対策

(2016 08/24 00:00)
炎天下、ゴーヤーを収穫する弟子丸宗一さん＝２３日、鹿児島市本名町
　連日のように３５度以上の猛暑日が続く中、鹿児島県内の農家が暑さとの戦いを強いられている。特に日々収穫作業をする野菜農家や牛などの世話が欠かせない畜産農家らは炎天下の作業も避けられない。意識的に水分を補給するなど例年以上に熱中症予防に気を使っている。
　鹿児島市本名町で野菜を栽培する弟子丸宗一さん（６６）は２３日、ナス、ゴーヤーの収穫に追われていた。ハウス栽培の野菜もあり、室内温度は４５度前後に。「サウナに入っているようだ」と話す。
　野菜保管用の冷蔵庫には、ペットボトルの水と茶５００本を用意し、パート従業員が常に飲めるようにしている。「意識的に１日３～４リットルは水分を補給している」と長男の宗幸さん（３７）。
　弟子丸さんは塩分補給用に梅干しも常備、１日７、８個食べるようにしている。「みな働き者で炎天下でも作業をするが、倒れたら何にもならない。今年は暑さとの戦い」と空を見上げた。
 
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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