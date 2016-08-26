「さつま焼酎電車」運行始まる　鹿児島市電

(2016 08/24 13:00)

さつま焼酎電車を楽しむ参加者

鹿児島市電に揺られながら、焼酎と料理を楽しむ「さつま焼酎電車」が２３日夜から始まった。参加した２４人は夜景を眺めながら、約１時間半の“走る居酒屋”を満喫した。県内の焼酎メーカー１４社でつくる薩摩本格芋焼酎生産者協議会と酒類卸の南九州酒販（鹿児島市）の主催。鹿児島中央駅前を出発した車内では、指宿酒造がソーダ割りを提供。会社員小栗孝さん（３９）は「何杯でもいける。料金千円は安い」と満足していた。各社持ち回りで８回運行するが、既に予約でいっぱい。１１月には別の６社が実施する。県酒造組合の中玉利豊専務理事（６４）は「焼酎電車が定番になって消費が増えれば」と快走に期待していた。