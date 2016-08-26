TOP ＞ 鹿児島のニュース > 教育

玉川学園が坊津に宿泊研修施設　１０月着工

(2016 08/24 00:23)
玉川学園が新設する宿泊研修施設の完成予想図（同学園提供）
　南さつま市は２３日、学校法人玉川学園（東京）が同市坊津町久志にある玉川大学久志農場の敷地に宿泊研修施設を造ると発表した。同学園の学生らが農場実習や植物、海洋生物の調査などで幅広く利用する。市は９月定例市議会に提案する一般会計補正予算案に、施設に通じる市道の改良費１２５０万円を計上した。
　施設は鉄筋２階建て、延べ床面積１４９０．７平方メートル。約５０人が宿泊できる。１０月に着工し、２０１７年１２月に完成予定。利用開始時期や総工費は未定。
 
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
リオオリンピック・パラリンピック
夏のレジャー情報
六月灯・夏祭り情報
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
『新世紀エヴァンゲリオン』NHK・BSプレミアムで再放送
りゅうちぇる、沖縄弁で公開プロポーズ　ぺこ「めっちゃ信用できた」
『こえ恋』生徒会副会長役・桜田通が描く松原くんが怖い!?
山田孝之、Superflyジャケットに登場　映画『ウシジマくん』主題歌
矢島舞美、℃-ute解散は円満決定「それぞれの気持ちを理解して」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.