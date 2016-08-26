玉川学園が坊津に宿泊研修施設　１０月着工

(2016 08/24 00:23)

南さつま市は２３日、学校法人玉川学園（東京）が同市坊津町久志にある玉川大学久志農場の敷地に宿泊研修施設を造ると発表した。同学園の学生らが農場実習や植物、海洋生物の調査などで幅広く利用する。市は９月定例市議会に提案する一般会計補正予算案に、施設に通じる市道の改良費１２５０万円を計上した。施設は鉄筋２階建て、延べ床面積１４９０．７平方メートル。約５０人が宿泊できる。１０月に着工し、２０１７年１２月に完成予定。利用開始時期や総工費は未定。