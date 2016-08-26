TOP ＞ 鹿児島のニュース > 行政

ドルフィン敷地の検討会は宙に　三反園知事「港と一体整備を」

(2016 08/25 13:00)
ドルフィンポート周辺を視察する三反園訓鹿児島県知事（右）＝１４日、鹿児島市本港新町
　鹿児島市本港新町の商業施設ドルフィンポート一帯の将来的な利活用を協議するため、鹿児島県が３月に設置した検討会の第２回会合の日程が決まっていない。８月頃の開催予定だったが、７月下旬に就任した三反園訓知事がドルフィンポートを含む鹿児島港本港区全体の再開発に意欲を示しており、検討会は存続を含めて宙に浮いた状態だ。
　「街づくりは見せ方が一番大切。（構想の）絵を描き、県庁内で協議して今後のスケジュールを決めたい」。１４日にドルフィンポート周辺を視察した三反園知事は、本港区へのヨットハーバー整備や国際観光船誘致など私案を示し、港を中心とした一体的な整備の必要性を強調した。検討会の次回開催については「全く白紙」と述べ、明言しなかった。
 
（記事全文は２５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
リオオリンピック・パラリンピック
夏のレジャー情報
六月灯・夏祭り情報
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
『新世紀エヴァンゲリオン』NHK・BSプレミアムで再放送
りゅうちぇる、沖縄弁で公開プロポーズ　ぺこ「めっちゃ信用できた」
『こえ恋』生徒会副会長役・桜田通が描く松原くんが怖い!?
山田孝之、Superflyジャケットに登場　映画『ウシジマくん』主題歌
矢島舞美、℃-ute解散は円満決定「それぞれの気持ちを理解して」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.