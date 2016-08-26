ドルフィン敷地の検討会は宙に　三反園知事「港と一体整備を」

(2016 08/25 13:00)

鹿児島市本港新町の商業施設ドルフィンポート一帯の将来的な利活用を協議するため、鹿児島県が３月に設置した検討会の第２回会合の日程が決まっていない。８月頃の開催予定だったが、７月下旬に就任した三反園訓知事がドルフィンポートを含む鹿児島港本港区全体の再開発に意欲を示しており、検討会は存続を含めて宙に浮いた状態だ。「街づくりは見せ方が一番大切。（構想の）絵を描き、県庁内で協議して今後のスケジュールを決めたい」。１４日にドルフィンポート周辺を視察した三反園知事は、本港区へのヨットハーバー整備や国際観光船誘致など私案を示し、港を中心とした一体的な整備の必要性を強調した。検討会の次回開催については「全く白紙」と述べ、明言しなかった。