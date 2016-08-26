天文館に子ども食堂　若手店主ら奔走　１０月オープン

(2016 08/24 23:30)

経済的理由などで十分に食事を取れなかったり、１人で食べたりする子どもたちに食事を提供する「子ども食堂」が鹿児島県内で広がりを見せている。鹿児島市の天文館地区では、若手飲食店主らが１０月初旬のオープンに向け準備に奔走している。大型商業施設を会場とし、気軽に参加できる雰囲気を目指す。メンバーは「親同士も悩みを語り合えるような場所にしたい」と意気込む。「自分たちの周りで起きている問題の解決に少しでも携わりたい」。鹿児島市千日町でダイニングバーを経営する大木晃さん（３０）は昨年、講演会で子どもの貧困の実態を知ってショックを受け、同世代の飲食店主らに子ども食堂の立ち上げを呼び掛けた。