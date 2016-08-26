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台風１０号　週末に北上か　高波に注意

(2016 08/25 00:30)
　強い台風１０号は２４日、日本の南海上を南西方向に進んだ。鹿児島地方気象台によると、２７日ごろまでは、勢力を強めながら南海上に停滞するが、２８日ごろには北東方向に進路を変えて、県内から離れる可能性が大きい。気象台は停滞中の高波に注意を呼び掛けてる。
　気象台によると台風１０号は、日本上空の高気圧に阻まれて北上できず、日本の南海上をさまよっている状態だという。２４日午後９時現在、中心気圧は９５０ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は４０メートル。
　２８日ごろには、大陸から低気圧が南下し、台風に近づく見込み。このため、低気圧周辺の反時計回りの気流に乗り、台風は北上するとみられる。ただ、気象状況が変われば、さらに西寄りに進み、沖縄に接近する可能性もある。
 
【台風進路予想】


【気象レーダー】


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