積立制度の加入者増加　マイナス金利で脚光　鹿児島県内

(2016 08/26 13:00)

２月に始まった、日銀のマイナス金利政策の影響を受け、旅行会社や百貨店の積立制度の加入者が増えている。銀行の普通預金に預けるより利回りがよく、手元資金を積み立てに回す投資目的もあり、今後の金融政策の行方にも関心が集まっている。ＪＴＢグループの「たびたびバンク」はツアーなどの旅行商品に使える積立制度で、利回りは年１．５～１．７５％。ＪＴＢ九州によると、九州全域で１月～７月の累計販売は前年度比４７％増えた。中でも、毎月定額を満期まで支払う積み立て型が同２４％増だったのに対して、満期がなく利用しやすいフリー型は同２．３倍と大きく加入者を増やした。「鹿児島や九州だけでなく、全国的にかなり加入者が増えている状況」（ＪＴＢ九州広報）という。