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台風１０号停滞し勢力発達

(2016 08/26 00:30)
　非常に強い台風１０号は２５日、南大東島の南約２６０キロの海上をゆっくりと南西へ進んだ。２７日ごろまでほぼ同じ場所に停滞し、猛烈な勢力に発達する見込み。鹿児島地方気象台は、奄美地方を中心にうねりを伴う高波へ注意を呼び掛けている。
　気象台によると、２５日午後９時現在、台風の中心気圧は９４５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は４５メートル。２６日の波の高さは、奄美地方で最大４メートル、大隅地方と種子・屋久地方で最大３メートルと予想される。中心気圧は９２０ヘクトパスカルまで下がり、波はさらに高くなる恐れがある。
　台風は２８日ごろ、大陸から南下する低気圧の影響で、関東方面に北上する。予報円の中心を進んだ場合、県内は強風域に入らない。
 
【台風進路予想】


【気象レーダー】


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