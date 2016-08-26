被災の東海大九州野球部 、出水で夏合宿　市民ら熱い声援

(2016 08/26 20:34)

熊本地震で大きな被害を受けた熊本県南阿蘇村にある東海大学九州キャンパスの硬式野球部が、２３日から出水市で夏季合宿に入っている。震災以降、練習環境はままならないが、多くの支援に感謝し練習に励む部員たちに市民らは熱い声援を送っている。２８日まで。４月の地震で野球部のグラウンドは直接の被害を免れたものの、上下水道など生活インフラが壊れ、使用できない状態だ。寮も住めなくなり、部員らは自宅やアパート、別の寮などに分散。本格的な復旧の見通しは立たず、付属高校や社会人のグラウンドを間借りしながら練習を続けている。