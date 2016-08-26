被災の東海大九州野球部 、出水で夏合宿 市民ら熱い声援
(2016 08/26 20:34)
４月の地震で野球部のグラウンドは直接の被害を免れたものの、上下水道など生活インフラが壊れ、使用できない状態だ。寮も住めなくなり、部員らは自宅やアパート、別の寮などに分散。本格的な復旧の見通しは立たず、付属高校や社会人のグラウンドを間借りしながら練習を続けている。
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