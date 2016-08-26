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「仏飯講」脈々１７０年　かくれ念仏の里・さつま町柊野

(2016 08/26 22:35)
講頭（手前）の読経にあわせお参りする住民＝さつま町柊野
　さつま町柊野（くきの）地区では、薩摩藩の厳しい一向宗（浄土真宗）弾圧を逃れて活動した組織「柊野仏飯講（ぶっぱんこう）」が今も連綿と続く。今年は京都の本山である本願寺に「講」設置が認められた１８４６（弘化３）年から１７０年の節目。特別な式は開かないが、盂蘭盆会（うらぼんえ）にあたる１４、１５日は仏具を飾り付けた講舎に区民が次々集まり、お参りした。
　地区の郷土史などによると、下級武士で柊野の鍛冶屋の家に生まれた玉利源之助が本願寺で修業し、まとめ役である初代講頭（こうがしら）となった。
藩政時代に仏具を隠すためにくりぬかれた木
 
（記事全文は２７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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