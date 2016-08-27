海上自衛隊鹿屋航空基地　米軍機訓練用舗装工事進む

(2016 08/27 13:30)

鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で予定される米軍ＫＣ１３０空中給油機訓練に向け、防衛省は、訓練用地約５ヘクタールをコンクリート舗装する工事を基地内で進めている。鹿屋市で２６日あった市基地関係連絡協議会で、基地の幹部が工事計画を基地周辺の町内会長らに説明した。熊本防衛支局（熊本市）によると、舗装するのは自衛隊機の駐機場に隣接する草地。ＫＣ１３０や新型輸送機ＭＶ２２オスプレイを使った地上給油や荷降ろし訓練を実施する。