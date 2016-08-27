台風１０号 徐々に加速し北上、高波に注意

(2016 08/27 00:30)

強い台風１０号は２６日、南大東島（沖縄県）の南南東約３１０キロの海上をゆっくりと東に進んだ。鹿児島地方気象台によると、２７日以降は低気圧などの影響で徐々に速度を上げ、関東方面に進む見込み。

予報円の中心を進むと、県内は強風域に入らないが、気象台は台風の北上中、うねりを伴う高波に注意するよう呼び掛けている。

気象台によると、２６日午後９時現在、台風の中心気圧は９５０ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は４０メートル。２７日の波の高さは、奄美地方と種子・屋久地方で最大４メートル、大隅地方で最大３メートルと予想される。