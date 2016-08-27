川内原発即時停止を　三反園知事、九電社長に申し入れ

(2016 08/27 06:30)

鹿児島県の三反園訓知事は２６日、県庁で九州電力の瓜生道明社長と面会し、川内原発（薩摩川内市）の運転一時停止と再点検をするよう求める要請書を手渡した。三反園知事は、熊本地震で原発への住民の不安が高まっているとして、「二度と原発事故を起こしてはならない。直ちに定期検査ではない特別な検査をしてほしい」と強調、即時停止を求めた。国の新規制基準施行後、知事が稼働中の原発停止を要請するのは全国で初めて。知事に原発を止める法的権限はないため、九電の今後の対応が焦点となる。当初の計画通り１０月６日に川内原発１号機の定検を始めるためには、１カ月前までに申請が必要なことなどから、九電は９月初旬までに回答するとみられる。三反園知事は面会で、熊本地震による不安を払拭（ふっしょく）するため、川内原発を直ちに停止し点検・検証することや、原発周辺の活断層の調査を強く要望。加えて避難用車両の確保など避難計画に対する支援、県民が不信感を抱かないような情報発信方法など、九電側に改善策の検討と報告を求めた。