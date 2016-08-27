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川内原発即時停止を　三反園知事、九電社長に申し入れ

(2016 08/27 06:30)
九州電力の瓜生道明社長（右）に川内原発の一時停止を求める要請書を手渡す鹿児島県の三反園訓知事＝２６日午後、鹿児島県庁
　鹿児島県の三反園訓知事は２６日、県庁で九州電力の瓜生道明社長と面会し、川内原発（薩摩川内市）の運転一時停止と再点検をするよう求める要請書を手渡した。三反園知事は、熊本地震で原発への住民の不安が高まっているとして、「二度と原発事故を起こしてはならない。直ちに定期検査ではない特別な検査をしてほしい」と強調、即時停止を求めた。国の新規制基準施行後、知事が稼働中の原発停止を要請するのは全国で初めて。
　知事に原発を止める法的権限はないため、九電の今後の対応が焦点となる。当初の計画通り１０月６日に川内原発１号機の定検を始めるためには、１カ月前までに申請が必要なことなどから、九電は９月初旬までに回答するとみられる。
　三反園知事は面会で、熊本地震による不安を払拭（ふっしょく）するため、川内原発を直ちに停止し点検・検証することや、原発周辺の活断層の調査を強く要望。加えて避難用車両の確保など避難計画に対する支援、県民が不信感を抱かないような情報発信方法など、九電側に改善策の検討と報告を求めた。
 
（記事全文は２７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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