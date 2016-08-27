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金４個に貢献　鹿児島市に栄チームリーダーたたえる横断幕

(2016 08/27 20:00)
栄和人チームリーダーの金４個を祝う横断幕
　リオデジャネイロ五輪レスリング女子日本代表の栄和人チームリーダー（５６）＝鹿児島商工（現樟南）高校出身＝の活躍をたたえる横断幕が、鹿児島市武１丁目のＪＲ宮田踏切近くに掲げられている。
　横断幕は縦１メートル、横７メートル。金メダル４個の快挙を祝い、選手を指導したのが奄美市出身の栄氏であることを広く知ってもらおうと、鹿児島県レスリング協会が設置した。
　栄氏は、金メダルを獲得した選手からリオのマットで投げられ話題に。高校時代の恩師で県協会の加治佐正昭会長（７３）は「金４個は大したもの」と、教え子の活躍に興奮気味だった。
 
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