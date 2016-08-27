金４個に貢献 鹿児島市に栄チームリーダーたたえる横断幕
(2016 08/27 20:00)
横断幕は縦１メートル、横７メートル。金メダル４個の快挙を祝い、選手を指導したのが奄美市出身の栄氏であることを広く知ってもらおうと、鹿児島県レスリング協会が設置した。
栄氏は、金メダルを獲得した選手からリオのマットで投げられ話題に。高校時代の恩師で県協会の加治佐正昭会長（７３）は「金４個は大したもの」と、教え子の活躍に興奮気味だった。
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