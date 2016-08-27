霧島アートの森でワークショップ、画家・松井えり菜さんと面作り

(2016 08/27 23:45)

「松井えり菜展 顔の惑星」（鹿児島県文化振興財団、南日本新聞社など主催）のワークショップが２７日、湧水町の霧島アートの森であり、２５人が画家・松井えり菜さんとお面作りに挑んだ。参加者は紙製のお面に絵の具、クレヨンで歌舞伎役者や家族などの顔を描いた。顔をモチーフにする作品で知られる松井さんは「いい顔だね。面白い」と盛り上げた。同展は９月１９日まで。