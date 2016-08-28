鉄砲伝来モチーフ　種子島で岐阜の刀鍛冶と島の娘の悲話熱演

(2016 08/28 06:30)

岐阜県関市の関音楽劇の会が２０日、鉄砲伝来をモチーフにした創作劇「海波（うみなみ）の音」を西之表市民会館で上演した。関から種子島に渡り、火縄銃の国産化を成し遂げた刀鍛冶・八板金兵衛と、娘の若狭にまつわる悲話を熱演。金兵衛の縁で結ばれた両地の絆を深めた。「海波の音」は、関市でほとんど認知されていなかった金兵衛の功績を語り継ぐため、今年２月に公演。ゆかりの種子島でも見てもらおうと、西之表市の「鉄砲まつり」に合わせ再演が決まった。演者・スタッフ４７人が来島し、熊毛テアトロの２人も友情出演した。