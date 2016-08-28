鉄砲伝来モチーフ 種子島で岐阜の刀鍛冶と島の娘の悲話熱演
(2016 08/28 06:30)
「海波の音」は、関市でほとんど認知されていなかった金兵衛の功績を語り継ぐため、今年２月に公演。ゆかりの種子島でも見てもらおうと、西之表市の「鉄砲まつり」に合わせ再演が決まった。演者・スタッフ４７人が来島し、熊毛テアトロの２人も友情出演した。
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