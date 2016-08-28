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陸上の上原選手　地元夏祭りに登場、五輪応援に感謝　鹿児島市

(2016 08/28 13:30)
地元の夏祭りで子どもたちに囲まれて笑顔を見せる上原美幸選手＝２７日夜、鹿児島市の皇徳寺中央公園
　リオデジャネイロ五輪陸上女子５０００メートルで、日本勢２０年ぶりの決勝進出を果たした上原美幸選手（２０）＝鹿児島女子高校卒＝が２７日夜、実家のある鹿児島市皇徳寺の夏祭りに登場した。五輪の応援に感謝を述べると、会場からは「感動をありがとう」と、ねぎらいの言葉とともに歓声が上がった。
　上原選手は予選、決勝ともスタートから飛び出し、度胸満点の走りで沸かせた。２０日の決勝は皇徳寺中学校に同級生や後輩ら約５００人が詰め掛け、レース開始から終了まで拍手が鳴りやまない熱烈な応援ぶりだった。
 
（記事全文は２８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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