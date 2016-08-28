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鹿児島ユナイテッド、福岡に大敗 天皇杯
(2016 08/28 19:01)
サッカーの第９６回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Ｊリーグ主催、共同通信社、ＮＨＫ共催）は２８日、各地で１回戦があった。鹿児島県代表のＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣは福岡市でＪ１福岡と対戦し、２－７と大敗した。
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