TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ サッカー ＞ 鹿児島ユナイテッドFC

鹿児島ユナイテッド、福岡に大敗　天皇杯

(2016 08/28 19:01)
　サッカーの第９６回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Ｊリーグ主催、共同通信社、ＮＨＫ共催）は２８日、各地で１回戦があった。鹿児島県代表のＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣは福岡市でＪ１福岡と対戦し、２－７と大敗した。
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
リオオリンピック・パラリンピック
夏のレジャー情報
六月灯・夏祭り情報
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
清野菜名、花嫁姿を披露　ディーン・フジオカも絶賛
体操・内村航平選手、「これからの4年間が大事」金メダルを子どもたちに報告
“少年以外全部CG”の偉業に挑んだ日本人　松野洋祐さんインタビュー
女子高生アイドル日本一が決定　9nineも祝福「おめでとう！」
福原遥、泡風呂ショットに赤面「お母さんに見せられない…」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.