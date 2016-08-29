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茨城の農高生１６人、中種子で農業実習

(2016 08/28 20:00)
農業実習の橋渡し役となった柏木薫子さん＝中種子町阿高磯
　茨城県那珂市の水戸農業高校生が１７～２３日の１週間、中種子町で実習した。畜産科を中心に２、３年生１６人が農家に民泊しながら、牛の世話や安納芋収穫などを通して農業の現場を体感した。同町・岩岡小学校で山村留学をしたことのある２年柏木薫子さんが橋渡し役となった。
　水戸農業高は８学科を設置する同県最大の農業系高校で、就農者育成へ実地研修を重視している。夏休みに希望者を対象に北海道で実習しているが、年々受け入れ農家が減っているという。山村留学時の里親が畜産農家だった柏木さんが「種子島でできるのでは」と提案、町に打診して受け入れが決まった。
 
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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