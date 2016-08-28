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黒糖焼酎をフランスに売り込め　バイヤーが奄美の５酒造視察　奄美

(2016 08/28 22:00)
黒糖焼酎を試飲する安部ロブション龍依さん（中央）＝奄美市名瀬の弥生焼酎醸造所
　欧州を中心に世界各国に日本酒を輸出するジャパン・エクスキーズ社（東京）の安部ロブション龍依（るい）社長（２８）が、奄美の黒糖焼酎をフランスに売り込もうと、２２～２４日、奄美大島と喜界島の酒造会社５社を視察した。奄美の文化や自然環境も体感し、「フランスで十分に味わってもらえる」と、黒糖焼酎に太鼓判を押した。
　龍依さんは、フランス料理界の巨匠ジョエル・ロブション氏を父に持ち、ブルゴーニュ地方のワイン審査員を務める。今年２月、東京であった会合で黒糖焼酎を試飲し、興味を持ったという。
 
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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