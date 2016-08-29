鹿大がお魚塗り絵アプリ かごしま水族館と共同開発
(2016 08/29 13:00)
「ポケモンじゃなくて、魚をゲット」－。鹿児島大学大学院理工学研究科の研究グループが、水槽を泳ぐ魚を撮影して塗り絵を作るアプリをかごしま水族館（鹿児島市）と共同開発した。９月３、４日に開かれる「錦江湾潮風フェスタ」でお披露目する。
（右）完成した塗り絵画像（左）塗り絵の元画像
アプリは大学院博士前期課程２年、淵上雄策さん（２３）を中心に開発。基本ソフト（ＯＳ）「アンドロイド」端末で水槽の中で泳ぐ魚を撮影。背景から魚の輪郭を自動的に取り出す動画像処理を行い、輪郭線を太くしたり、目を置き換えたりして印刷し、塗り絵が完成する。
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