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気温も商戦も過熱　この夏の鹿児島県内

(2016 08/29 00:09)
かき氷を受け取り喜ぶ子どもたちと列に並ぶ人々（奥）＝鹿児島市堀江町
　８月の鹿児島県内は晴れの日が多く、記録的な暑さが続いた。連日３５度以上の猛暑日を観測。“涼”を求めてかき氷やアイスクリームを買い求める姿が多く見られ、そうめん流しや屋内の水族館が家族連れでにぎわった。エアコンは取り付け工事が１週間待ちに一時なるなど「夏物商戦」は過熱した。
そうめん流しを楽しむ客ら＝鹿児島市下福元町
 
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