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夜景鮮やか神川大滝　週末ライトアップ　錦江

(2016 08/29 20:00)
ライトアップされる神川大滝公園の滝＝錦江町神川
　錦江町神川の神川大滝公園で２７日、夜間のライトアップが始まった。９月２４日まで、土日祝日の午後６～９時に照らす。９月２３、２４の両日は映像を投影するプロジェクションマッピングもある。
　ライトアップは園内遊歩道の整備完了記念。高さ２５メートル、幅３０メートルの大滝周辺や高さ６８メートル、長さ１３０メートルのつり橋などを照らす。プロジェクションマッピングは午後７時ごろから、大滝と岩肌に映し出す。最終日の２４日はミニコンサートもある。
 
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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