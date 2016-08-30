島尾敏雄さん没後３０年で切手作成へ 奄美の顕彰会
(2016 08/30 13:00)
島尾さんは５５（昭和３０）年、瀬戸内町出身の妻ミホさんと子２人を連れ、奄美市へ移住。２０年あまり過ごし、鹿児島県立図書館奄美分館の初代館長を務める傍ら、執筆に打ち込んだ。「死の棘（とげ）」「出発は遂（つい）に訪れず」といった代表作は奄美時代に刊行された。
近代文学館を訪れたのは、ともに写真家で長男の伸三さん（６８）、潮田登久子さん（７６）夫妻＝東京＝と顕彰会理事の雪田倫代（ともよ）さん（３１）＝奄美市。
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