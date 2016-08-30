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島尾敏雄さん没後３０年で切手作成へ　奄美の顕彰会

(2016 08/30 13:00)
アルバムの写しから、オリジナル切手用の写真を選ぶ（左から）雪田倫代さん、島尾伸三さん、潮田登久子さん＝かごしま近代文学館
　奄美・鹿児島ゆかりの作家、島尾敏雄さん（１９１７～８６年）が１１月に没後３０年を迎えるのに合わせ、奄美市のＮＰＯ法人島尾敏雄顕彰会（潤井文子会長、１７０人）がオリジナル切手の制作を進めている。２４日、遺族らが鹿児島市のかごしま近代文学館で、表情豊かな候補写真を選んだ。
　島尾さんは５５（昭和３０）年、瀬戸内町出身の妻ミホさんと子２人を連れ、奄美市へ移住。２０年あまり過ごし、鹿児島県立図書館奄美分館の初代館長を務める傍ら、執筆に打ち込んだ。「死の棘（とげ）」「出発は遂（つい）に訪れず」といった代表作は奄美時代に刊行された。
候補写真から、島尾敏雄・ミホ夫妻の飾らない姿を長男の伸三さんが写した一枚＝１９７２年８月、奄美市（かごしま近代文学館提供）

　近代文学館を訪れたのは、ともに写真家で長男の伸三さん（６８）、潮田登久子さん（７６）夫妻＝東京＝と顕彰会理事の雪田倫代（ともよ）さん（３１）＝奄美市。
 
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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