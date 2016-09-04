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「核のごみ」処分議論　ＮＵＭＯが対話型セミナー　鹿児島市

(2016 09/04 13:00)
核のごみ処分について意見交換する参加者＝３日、鹿児島市
　原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）は３日、原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）のセミナーを鹿児島市のホールで開いた。公募で参加を希望した１０～７０代の４６人が、処分地選定に対する疑問や不安について意見を交わした。
　核のごみは、日本では地下３００メートルより深い岩盤に埋める「地層処分」にするが、処分地の選定は進んでいない。セミナーはＮＵＭＯが７月末から全国各地で開き、７カ所目。
 
（記事全文は４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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