「核のごみ」処分議論 ＮＵＭＯが対話型セミナー 鹿児島市
(2016 09/04 13:00)
核のごみは、日本では地下３００メートルより深い岩盤に埋める「地層処分」にするが、処分地の選定は進んでいない。セミナーはＮＵＭＯが７月末から全国各地で開き、７カ所目。
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