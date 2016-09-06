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相撲甚句１００年朗々と　奄美市名瀬小宿で敬老豊年祭

(2016 09/05 20:00)
息の合った動きで土俵入りする力士たち＝奄美市名瀬の小宿公民館
　奄美市名瀬小宿の十五夜敬老豊年祭相撲大会が４日、小宿公民館であり、１００周年を迎えた相撲甚句が披露された。５代目唄者の岡山純博さん（６８）が朗々と歌い上げ、１２人の力士が「ヨーサイサイ」と掛け声を掛けながら息の合った動きで土俵入り。観客から大きな拍手が起きた。
　小宿町内会によると、相撲甚句は、地元出身の恵源治さんが１９１６（大正５）年、海軍の兵役を終えて帰郷し、青年たちに教えたのが始まりとされる。それ以来、ほぼ同じ形式で伝承されてきた。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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