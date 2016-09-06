相撲甚句１００年朗々と　奄美市名瀬小宿で敬老豊年祭

(2016 09/05 20:00)

奄美市名瀬小宿の十五夜敬老豊年祭相撲大会が４日、小宿公民館であり、１００周年を迎えた相撲甚句が披露された。５代目唄者の岡山純博さん（６８）が朗々と歌い上げ、１２人の力士が「ヨーサイサイ」と掛け声を掛けながら息の合った動きで土俵入り。観客から大きな拍手が起きた。小宿町内会によると、相撲甚句は、地元出身の恵源治さんが１９１６（大正５）年、海軍の兵役を終えて帰郷し、青年たちに教えたのが始まりとされる。それ以来、ほぼ同じ形式で伝承されてきた。