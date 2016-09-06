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貿易拡大狙い台湾の港視察　鹿児島県内企業など

(2016 09/06 13:00)
台湾の高雄港を視察する鹿児島港利用促進協議会のメンバーら（共進組提供）
　鹿児島港利用促進協議会は、定期貨物航路の寄港先である台湾を視察した。アジア最大級の港、高雄港などを巡り、台湾航路を利用した輸出拡大への活用策を学んだ。
　視察は７月下旬にあり、港湾事業者や青果業者ら約２０人が参加した。上海（中国）や釜山（韓国）と並びアジア屈指の貨物取扱量を誇る高雄港の施設を見学。高雄を中継し世界各地へ輸出できるなど航路利用のメリットを現地の担当者らから説明を受けた。台湾北部の基隆港も視察した。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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