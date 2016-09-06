貿易拡大狙い台湾の港視察 鹿児島県内企業など
(2016 09/06 13:00)
視察は７月下旬にあり、港湾事業者や青果業者ら約２０人が参加した。上海（中国）や釜山（韓国）と並びアジア屈指の貨物取扱量を誇る高雄港の施設を見学。高雄を中継し世界各地へ輸出できるなど航路利用のメリットを現地の担当者らから説明を受けた。台湾北部の基隆港も視察した。
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