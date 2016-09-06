TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会

拉致解決に積極協力を　被害者家族、鹿児島県知事に要望

(2016 09/06 00:19)
拉致問題に積極的に取り組むよう三反園訓知事に要請する被害者家族ら＝５日、鹿児島県庁
　日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致された増元るみ子さん＝失踪当時（２４）＝の家族らが５日、鹿児島県庁に三反園訓知事を訪ね、拉致被害者救出に向けて積極的な協力を求めた。三反園知事は「他県の知事とも連携しながらリーダーシップを発揮したい」と応じた。
　増元さん家族は、拉致の可能性が否定できない「特定失踪者」の県内在住の２家族と共に面会。小中学生への拉致問題の啓発強化や、北朝鮮向け短波ラジオ放送で被害者を励ますメッセージを送ることを要望した。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
「三太郎」新CMに寺田心が登場　3人の出会いの秘密が明らかに
Shout it Out、デビュー2ヶ月で2人脱退「燃え尽きた」　12・7新体制で新曲
EXILE THE SECONDにAKIRAが加入　6人体制で再始動
さらば青春の光、ムチャぶり漫才でネタ飛ばす…
℃-ute、武道館で解散発表後初ワンマン 　吉田沙保里らレスリング3選手も激励
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.