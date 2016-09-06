拉致解決に積極協力を　被害者家族、鹿児島県知事に要望

(2016 09/06 00:19)

日置市の吹上浜で北朝鮮に拉致された増元るみ子さん＝失踪当時（２４）＝の家族らが５日、鹿児島県庁に三反園訓知事を訪ね、拉致被害者救出に向けて積極的な協力を求めた。三反園知事は「他県の知事とも連携しながらリーダーシップを発揮したい」と応じた。増元さん家族は、拉致の可能性が否定できない「特定失踪者」の県内在住の２家族と共に面会。小中学生への拉致問題の啓発強化や、北朝鮮向け短波ラジオ放送で被害者を励ますメッセージを送ることを要望した。