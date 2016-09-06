TOP ＞ 鹿児島のニュース > 科学 ＞ エネルギー ＞ 川内原子力発電所

川内原発即時停止を拒否　三反園知事「極めて遺憾」　週内再要請

(2016 09/06 00:20)
川内原発に関する回答書を三反園訓知事（右）に手渡す瓜生道明九州電力社長＝５日午前１１時５分、鹿児島市の鹿児島県庁
　九州電力の瓜生道明社長は５日、鹿児島県庁で三反園訓知事と面会し、熊本地震を受けて知事が求めた川内原発（薩摩川内市）の即時運転停止に応じないとする回答書を手渡した。九電は１０月に始まる定期検査に合わせて「特別点検」を実施し、安全確認する。三反園知事は「回答は極めて遺憾」と反発。７日にも避難支援策の拡充などを再び申し入れる。運転停止を再度要請するかどうかも検討する。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
特集「川内原発」
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
「三太郎」新CMに寺田心が登場　3人の出会いの秘密が明らかに
Shout it Out、デビュー2ヶ月で2人脱退「燃え尽きた」　12・7新体制で新曲
EXILE THE SECONDにAKIRAが加入　6人体制で再始動
さらば青春の光、ムチャぶり漫才でネタ飛ばす…
℃-ute、武道館で解散発表後初ワンマン 　吉田沙保里らレスリング3選手も激励
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.