熊本地震で被災の小学校にピアノ寄贈 南さつま市・宮内さん
(2016 09/07 23:20)
ピアノは娘２人が小学校入学前後の１９９７年に購入した。２人とも進学などで家を離れ、２００３年ごろから音を出す機会はほとんど無くなっていた。
今年４月に熊本地震が発生。「募金だけでなく、何かできることはないか」と考え、ほこりをかぶっていたピアノを役立てようと思い立った。親戚らを通じて寄贈先を探してもらったところ、西原村の山西小学校（３５２人）を紹介された。
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