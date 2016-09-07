熊本地震で被災の小学校にピアノ寄贈　南さつま市・宮内さん

(2016 09/07 23:20)

南さつま漁業協同組合の宮内一朗組合長（６１）＝南さつま市坊津町秋目＝は９日、自宅で眠っていたアップライトのピアノ１台を、熊本地震で被災した熊本県西原村の小学校に寄贈する。所有する保冷車に積み込み、自ら運転し届ける予定だ。「子どもたちに元気を出してもらえれば」と話している。ピアノは娘２人が小学校入学前後の１９９７年に購入した。２人とも進学などで家を離れ、２００３年ごろから音を出す機会はほとんど無くなっていた。今年４月に熊本地震が発生。「募金だけでなく、何かできることはないか」と考え、ほこりをかぶっていたピアノを役立てようと思い立った。親戚らを通じて寄贈先を探してもらったところ、西原村の山西小学校（３５２人）を紹介された。