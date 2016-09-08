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鹿児島県と３２市町村、「本格焼酎の日」に向け広報紙タッグ

(2016 09/08 13:00)
鮫島吉廣客員教授（左）にインタビューする自治体職員＝７日、鹿児島市の鹿児島大学
　鹿児島県と県内３２市町村は１１月１日の「本格焼酎の日」に向けて、１０月号の各広報紙に焼酎をテーマにした同じ特集記事を掲載する。焼酎の魅力を再認識してもらうため、初めてタッグを組む。７市町の広報担当者が９月７日、鹿児島市の鹿児島大学などを取材した。
　焼酎離れが進む２０～３０歳代をターゲットに、焼酎の歴史やインタビュー記事を原則２ページ掲載する。自治体によっては、地元の焼酎にまつわる話題も盛り込む。
 
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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