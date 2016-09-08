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三反園鹿児島県知事、原発即時停止を九電社長に再要請

(2016 09/08 06:30)
九州電力の瓜生道明社長に川内原発の即時停止を求める再要請書を手渡す三反園訓知事（右）＝７日、福岡市の電気ビル
　鹿児島県の三反園訓知事は７日、九州電力の本店がある福岡市で瓜生道明社長と面会し、川内原発（薩摩川内市）を再点検するため即時運転停止するよう再要請した。九電側は５日に示した特別点検への理解を改めて求める考えで、前回の即時停止要請への回答に続き、週内にも拒否の回答をするとみられる。
　三反園知事は「できるだけ早く停止して検証してほしい。ご英断をお願いする」と訴えた。住民の避難用車両の充実や、避難道路の確保整備への協力・支援も求めた。瓜生社長は「県民の不安軽減に真摯（しんし）に取り組んでいきたい」と応じた。
 
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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