三反園鹿児島県知事、原発即時停止を九電社長に再要請

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(2016 09/08 06:30)

鹿児島県の三反園訓知事は７日、九州電力の本店がある福岡市で瓜生道明社長と面会し、川内原発（薩摩川内市）を再点検するため即時運転停止するよう再要請した。九電側は５日に示した特別点検への理解を改めて求める考えで、前回の即時停止要請への回答に続き、週内にも拒否の回答をするとみられる。三反園知事は「できるだけ早く停止して検証してほしい。ご英断をお願いする」と訴えた。住民の避難用車両の充実や、避難道路の確保整備への協力・支援も求めた。瓜生社長は「県民の不安軽減に真摯（しんし）に取り組んでいきたい」と応じた。