宇宙留学、小学１年生もＯＫ 新入生確保へ条件緩和 南種子町

(2016 09/08 22:30)

全国的に高い人気を誇る南種子町の山村留学「宇宙留学」は２０１７年度から、小学１年生も受け入れを始める。親戚宅で預かるか、家族も一緒に町内に住むことが条件。里親に預ける場合は、従来通り２年生以上を対象とする。

町教委によると、本年度は全８小学校中２校で新入生がおらず、再来年度もゼロが見込まれる学校がある。

地域や学校現場からの要望を踏まえ、これまで「学校生活に慣れていない」などの理由で除外してきた新１年生も募集することを決めたという。

申し込みは１０月３１日まで。町教委＝0997(26)1111。