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種子島海上保安署、１０月１日に２２人体制で発足

(2016 09/09 13:00)
　第１０管区海上保安本部は、１０月１日に発足する鹿児島海上保安部「種子島海上保安署」について、署長を含む職員６人に加え、宮崎海上保安部所属の巡視船「たかちほ」を配備し、計２２人体制にすることを８日公表した。種子島、屋久島や三島、十島村周辺海域の保安体制を強化、海難事故へ迅速に対応する。海上保安庁によると、保安署新設は１２年ぶり。開所式は１０月２３日。
　事務所は、西之表市の国の合同庁舎に置く。岩本一夫本部長は「地元要望が強く、念願の発足となる。近年、違法な外国漁船を摘発しており、監視体制も強化したい」と述べた。「たかちほ」の配備に伴い、鹿児島海保の巡視艇「しろかぜ」が宮崎海保に配属替えとなる。
 
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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